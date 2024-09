Neznani napadalec Serhata Akina ustrelil v nogo

Turška nogometna zveza je ostro obsodila četrtkov oborožen napad na nekdanjega reprezentanta Serhata Akina. Nekdanjega napadalca Fenerbahčeja so ustrelili v stopalo, ko je zapuščal televizijski studio v Istanbulu. »Po koncu programa so me ustrelili v stopalo,« je Akin zapisal na omrežju X in objavil fotografijo svojega okrvavljenega gležnja.

Akin, ki je po koncu nogometne kariere postal televizijski komentator, je na družbenih omrežjih potrdil, da so ga ustrelili v nogo, potem ko je zapustil televizijski studio v okrožju Beykoz po zmagi Fenerbahčeja v evropski ligi z 2:1 nad Union St. Gilloise.

Triinštiridesetletnega Akina so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Posnetki CCTV so pokazali, kako je napadalec pobegnil na motorju. Natančen razlog za napad za zdaj ni znan.

Minister za šport Osman Askin Bak, Turška nogometna zveza (TFF) in Fenerbahče so ostro obsodili incident. »Z obžalovanjem smo izvedeli, da je bil nekdanji reprezentant Serhat Akin poškodovan v oboroženem napadu. Strogo obsojamo gnusni napad in Serhatu Akinu želimo hitro okrevanje,« je zveza TFF zapisala na omrežju X.