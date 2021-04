Infantino v bran Uefi: Ni sedenja na dveh stolih

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach kritizira športni (nogometni) egoizem. FOTO: Richard Juilliart/AFP

Ozkogledna sebičnost

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa)je na današnjem kongresu Evropske nogometne zveze (Uefa) v švicarskem Montreuxu izrazil nasprotovanje projektu superlige. Kot je dejal, o nasprotovanju Fife temu projektu zaprte lige, ki v razmerju do obstoječih nogometnih organizacij predstavlja odpadništvo, ne sme biti nobenega dvoma. V težko pričakovanem govoru dan po razdoru v evropskem nogometu zaradi napovedi 12 večjih klubov, da bodo ustanovili svojo zaprto ligo, je Infantino izpostavil, da želi biti glede novonastalega projekta zelo jasen. Po njegovem v primeru superlige ni dvoma, da gre za poskus odmika od obstoječih institucij, lig, zvez, od Uefe in Fife; nekaj, kar je preprosto izven sistema, česar ne more podpirati.Delegatom kongresa se je predstavil kot podpornik evropskega modela športa, ki temelji na odprtosti in vključenosti. »Velik del svojega življenja sem posvetil obrambi tega modela,« je dejal Švicar in pristavil, da bi snovalci novega projekta v evropskem nogometu morali dobro premisliti. »Za kratkoročni dobiček je možno veliko zapraviti.« Ob tem je opozoril, da odpadniki ne morejo pričakovati možnosti sedenja na dveh stolih in da vsi vpleteni v ta projekt lahko pričakujejo posledice. »Če si nekateri želijo iti po svoje, naj potem prevzamejo vso odgovornost za to odločitev. Ali si zraven ali pa nisi, ne moreš biti nekje vmes,« je dejal.»Beremo in poslušamo o vojni, o kriminalu. Gre za hude besede, še toliko bolj, ko se nanašajo na nogomet, ki ga imamo vsi tako radi,« je opisal stanje po napovedani ustanovitvi superlige. Pri tem je poudaril, da je Fifa zgrajena na vrednotah. Na vrednotah, ki predstavljajo naš šport, na našem notranjem ustroju, na piramidi, ki poteka od zvez navzdol, do klubov, igralcev in navijačev.O nevarnosti, ki preži evropskem modelu športa v času koronske krize, je v svojem govoru na kongresu spregovoril tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja. »V tem času polarizacije se ozkogledna sebičnost in egoizem postavljata nad solidarnost, skupne vrednote in pravila,« je opozoril. Bach se v svojih besedah sicer ni neposredno navezal na načrtovano ustanovitev superlige. Izpostavil je, da se trenutno poglabljajo obstoječe prelomnice in neenakosti v družbi. »Zavedati se moramo, da so zaradi tega evropski model športa in njegove vrednote, kot je solidarnost, ogrožene.«