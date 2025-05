Ni slabo, kljub porazom se jim nasmiha poldrugi milijon evrov

Nogometne sezone še ni konec, se zavedajo tudi pri največjem nogometnem klubu na svetu Real Madridu. Po izgubljenih bitkah na vseh frontah se bodo Madridčani 14. junija podali še na zadnjo, ki lahko sezono polepša in predvsem obogati. Na svetovnem klubskem prvenstvu uvrstitev v polfinale prinaša približno sto milijonov evrov nagrade, zmaga pa 135 milijonov evrov.

Kolikšen del pogače pa si bodo razdelili nogometaši, ki jih ne bo več vodil Carlo Ancelotti, temveč Xabi Alonso? Pogajanje med predsednikom Florentinom Perezom in igralci je prineslo dogovor – za zmago na klubskem SP bodo Kylian Mbappe, Vinicus Jr. in drugi prejeli po milijon evrov bruto. V sicer za kraljevski klub povprečni sezoni so si nogometaši za dva naslova (evropski superpokal in lansko klubsko SP), drugi mesti v La ligi in kraljevem pokalu ter za uvrstitev v četrtfinale lige prvakov že prej zagotovili po pol milijona evrov bruto denarne nagrade.