Nihče nad 20 milijonov evrov

Pri bavarskem nogometnem velikanu Bayernu je bila finančna politika urejena do zadnje podrobnosti tudi pred pandemijo covida-19, o čemer najbolj govori podatek, da letna plača najboljših nikoli ni presegla 20 milijonov evrov. Tudi zdaj imajo vse skrbno pod nadzorom in prilagojeno razmeram. Za plačilni red so vodilni možje kluba nogometaše postavili v štiri plačilne razrede. V najvišjem, od 15 do 20 milijonov € plače, so Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Müller in Leroy Sane, z obnovitvijo pogodbe se jim bodo pridružili še Joshua Kimmich, Kingsley Coman in morda Leon Goretzka, ki je podobno, kot je David Alaba, zavrnil prvo ponudbo za podaljšanje pogodbe, ker naj bi bil že dogovorjen za prestop k Realu po izteku pogodbe prihodnje leto. Šestindvajsetletni Goretzka je še prej tudi zamenjal agencijo, ki ga zastopa, zato so na Bavarskem prepričani, da le izsiljuje klub.

