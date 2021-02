Nihče ni zaznamoval mundiala tako močno kot Diego Maradona SP 1986

V nadaljevanju preberite:

Mehika 1986 je bila turnir Diega Maradone. Zgodba se bere, gleda in posluša kot stereotipna hollywoodska uspešnica, pravega ljubitelja nogometa ob vnovičnem ogledu posnetkov oblije kurja polt. To je obvezno čtivo za mlajše, ki odkrivajo nogomet s pomočjo Cristiana Ronalda in Lionela Messija, zakladnica nepozabnih tekem, edinstvenih dogodkov in vrhunskih potez. Diego je zrežiral 71 odstotkov argentinskih golov, sam premagal Anglijo z »Božjo roko« in »Golom stoletja«, četrtfinalno tekmo z Otočani, prežeto z domovinskim nabojem, pa je najbolje opisal časopis L'Equipe: »Maradona je bil napol angel, napol hudič.«