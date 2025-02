Nizozemci šokirali San Siro

Milanski rdeče-črni so se zgodaj poslovili od lige prvakov, Feyenoord iz Rotterdama se je veselil uspeha na legendarnem San Siru. Nizozemci so pripotovali s prednostjo enega gola in to ubranili.

Na domačem San Siru se je tako tekma razpletla brez zmagovalca (1:1), potem ko so najprej že v uvodnih trenutkih tekme gostitelji izničili zaostanek enega gola s prve tekme, toda nadaljevanje je nato prineslo enakovreden boj, zelo pomembna za razplet tekme pa je bila upravičena izključitev domačega branilca Thea Hernandeza v 50. minuti. Gostje so izenačili v 73. minuti, Milan je poskusil zadeti za 2:1, a Nizozemci so zdržali in se veselili uvrstitve med izbrano šestnajsterico.

18.45

Milan: Feyenoord 1:1 (Gimenez 1.; Carranza 73.), skupno 1:2

21.00

Bayern: Celtic

Benfica: Monaco

Atalanta: Brugge