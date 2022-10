Nogometaši BiH ne bodo igrali z Rusijo

Nogometna reprezentanca Bosne in Hercegovine ne bo igrala prijateljske tekme z Rusijo, ki je bila predvidena 19. novembra v Sankt Peterburgu, je odločitev v sporočilu za javnost zapisal izvršni odbor Nogometne zveze BiH (NFSBiH). Srečanju so zaradi ruskega napada na Ukrajino nasprotovali številni zvezdniki z Edinom Džekom na čelu.

»Predsednik NFSBiH Vico Zeljković je predlagal, da se tekma preloži na drug termin,« je zapisano v izjavi po seji IO v Sarajevu in pri tem izpostavljeno, da ne gre za odpoved, ampak le za prestavitev. Zeljković je bil med glavnimi pobudniki tega dvoboja, čeprav sta mednarodna in evropska zveza Fifa in Uefa Rusiji prepovedali sodelovanje na mednarodni ravni. Predsednik NFSBiH ima družinske vezi s srbskim članom predsedstva države Miloradom Dodikom, ki se je med nedavnim srečanjem z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Moskvi pohvalil tudi z udeležbo ekipe BiH na tekmi z Rusijo.