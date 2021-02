Nogometne legende na pomoč prizadetim v potresu

Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA), ter Davor Šuker, predsednik Hrvaške nogometne zveze (HNS) in član izvršnega odbora pri UEFA, sta neposredno po grozovitem potresu konec lanskega leta v siško-moslavaški županiji z epicentrom blizu Petrinje začela pogovore o pomoči na območju, močno poškodovanem zaradi potresnih sunkov.



Na njuno pobudo bodo tako 13. marca na štadionu Mladost v Petrinji – kakor so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS) – odigrali dobrodelno tekmo nogometnih legend Hrvaške in Slovenije. Ob tej priložnosti bo krovna evropska nogometna organizacija izročila donacijo Rdečemu križu Hrvaške za pomoč območjem, ki so bila najhuje prizadeta v katastrofalnem potresu 29. decembra lani.



»Globoko sočustvujem s prebivalci Hrvaške v teh težkih časih. Upamo, da bo ta podpora nogometnega sveta pripomogla k lajšanju težav, ki jih je za sabo pustil ta grozni potres, in tako prispevala svoj delež k okrevanju Petrinje in okolice,« je povedal Čeferin.



Ob tej priložnosti bo Hrvaška nogometna zveza predala donacijo županijski nogometni zvezi siško-moslavaške, namenjeno obnovi nogometne infrastrukture, ki je bila poškodovana med potresom. Nogometna zveza Slovenije se bo kot soprirediteljica dobrodelne nogometne tekme s predsednikom Radenkom Mijatovićem na čelu pridružila z določenim prispevkom sredstev za pomoč prizadetim v potresu.



»Znova smo lahko priča veliki solidarnosti znotraj evropske nogometne družine. Verjamem, da bo Uefina pomoč prišla na pravi naslov s pomočjo Rdečega križa in da bo naša pomoč županijski zvezi olajšala vrnitev k nogometu v tem delu države. Prepričan sem, da je prav nogomet eden od najboljših načinov, da ljudem, še posebno otrokom, vrnemo nasmeh na lica. Zato naj bo tudi ta tekma znak vrnitve k običajnemu življenju, ki smo ga bili navajeni,« je poudaril Šuker.







Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: