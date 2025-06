Nogometni sodniki dobili enak status kot policisti

V Italiji se začenja novo poglavje v boju proti nasilju nad športnimi sodniki. V luči naraščajočega števila napadov na nogometne sodnike je italijanska vlada sprejela pomembno zakonsko spremembo: odslej bodo imeli sodniki enako pravno zaščito kot pripadniki policije in drugi javni uslužbenci. To pomeni, da bodo storilci nasilnih dejanj nad sodniki lahko kaznovani tudi z zaporno kaznijo.

Ukrep je odgovor na zaskrbljujoč porast verbalnih in fizičnih napadov na sodnike na vseh ravneh nogometa. Decembra so sodniki v serie A na simboličen način izrazili svojo stisko – na tekmah so na svojih licih nosili črne madeže, kot protest proti nasilju, ki ga doživljajo med opravljanjem svoje službe.

»Šport pomeni zvestobo in skupnost«

»Šport pomeni zvestobo in skupnost. Tisti, ki tega ne sprejemajo, so opozorjeni: od jutri bodo nasilna dejanja in napadi na sodnike kaznovani brez odlašanja – tudi z zaporom,« je ob sprejetju zakona povedal državni sekretar na ministrstvu za pravosodje, Andrea Ostellari.

Eden najbolj pretresljivih primerov, ki je razburil italijansko javnost, se je zgodil lani na Siciliji, kjer je bil med mladinsko tekmo brutalno napaden 19-letni sodnik Diego Alfonzetti. V znak solidarnosti je bil marca povabljen na osrednjo tekmo med Laziem in Romo na olimpijskem štadionu v Rimu, kjer se je skupaj z glavnimi sodniki pojavil na igrišču.

Nova zakonodaja je rezultat večmesečnih pogajanj med vlado in Italijansko zvezo nogometnih sodnikov, ki si že dolgo prizadeva za večjo zaščito svojih članov. S tem korakom Italija pošilja jasno sporočilo – nasilje nad sodniki ne bo več tolerirano in bo obravnavano z vso resnostjo, kot napad na javne uslužbence.