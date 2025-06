Največjim evropskim ligam cvetijo rožice

Evropski nogometni trg se je v sezoni 2023/24 povečal še za osem odstotkov. Zdaj znaša rekordnih 38 milijard evrov, je razvidno iz četrtkovega letnega pregleda nogometnih financ, ki ga je objavilo podjetje Deloitte.

Angleška premier league je spet vodilna v tem pogledu, pet največjih evropskih lig pa je prispevalo 20,4 milijarde evrov, kar je 4-odstotno povišanje. Druga je nemška bundesliga, sledijo italijanska serie a, španska la liga in francoska ligue 1.

Šestindevetdeset klubov v teh petih najmočnejših ligah je že drugo sezono zaporedoma doseglo dobiček iz poslovanja v višini 600 milijonov evrov, je še razvidno iz poročila, ki ne vključuje prihodkov od prestopov nogometašev.

Pri podjetju Deloitte so navedli, da so bili glavni dejavnik dodatni oglaševalski prihodki, ki so v Angliji prvič presegli dve milijardi evrov, v vseh petih ligah skupaj pa osem milijard. Televizijske pravice ostajajo največji vir z 9,4 milijarde prihodkov.

Anglija je zopet vodilna s 7,3 milijarde prihodkov, kar je 8-odstotno povišanje, in je daleč pred Nemčijo in Španijo (obe okrog 3,8 milijarde evrov).