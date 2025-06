Carlo Ancelotti je že izpolnil prvi cilj v vlogi selektorja Brazilije

Brazilija si je v južnoameriških kvalifikacijah dve koli pred koncem zagotovila neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo 2026 in se tako pridružila vodilni Argentini. Po zmagi z 1:0 proti Paragvaju se je »selecao« povzpel na tretje mesto v kvalifikacijah, kar pomeni, da Brazilije ne more več nihče izpodriniti z enega od prvih šestih mest.

Urugvajska zmaga nad Venezuelo z 2:0 v Montevideu je povečala možnost uvrstitve tako Brazilije kot Paragvaja na SP. Paragvaj je za uvrstitev na mundial 2026 potreboval le še točko, Brazilija pa je vedela, da lahko napreduje le z zmago.

Po remiju brez zadetkov proti Ekvadorju na prejšnji tekmi je novi selektor Carlo Ancelotti napovedal bolj napadalen pristop Brazilcev za prihajajoče tekme in to je dosegel v Sao Paulo. Paragvaj je bil od samega začetka pod velikim pritiskom.

Malo pred polčasom (43. minuta) je Vinicius Junior po podaji Matheusa Cunhe v kazenskem prostoru popeljal Brazilijo v vodstvo z 1:0. To je bil tudi edini gol večera in tudi prvi pod vodstvom novega selektorja.

Nogometaš Real Madrida je tako dosegel gol pod vodstvom istega trenerja, ki ga je vodil že v Madridu, in Italijanu na lep način podaril darilo za 66. rojstni dan.

Vinicius Junior je dosegel zmagovciti gol za Brazlijo proti Paragvaju. FOTO: Nelson Almeida/AFP

»Zelo sem zadovoljen s tem dosežkom. Zmagati doma je bilo nujno, tudi zaradi naših navijačev,« je po zadnjem žvižgu dejal edini strelec tekme. »Zdaj ima trener več časa za delo in za to, da vidi, kaj lahko še izboljšamo.«

Paragvaj ima po porazu 24 točk, kar pomeni, da potrebuje še eno točko, da si zagotovi prvo uvrstitev na svetovno prvenstvo po letu 2010.

Vodilni Argentinci, ki so si že pred časom zagotovili nastop na SP, so v Buenos Airesu le remizirali (1:1) s šestouvrščeno Kolumbijo, potem ko je gol Thiaga Almade v 81. minuti izničil izjemen prvi zadetek zvezdnika Liverpoola Luisa Diaza v 24. minuti.

Čile še tretjič zapored brez mundiala

Na mundial 2026 so se poleg Argentincev ter Brazilcev uvrstili tudi zdaj drugouvrščeni Ekvadorci, ki so se s Perujem v Limi razšli brez zadetkov, in imajo isto število točk kot Brazilci.

Urugvaj se je z zmago nad Venezuelo približal uvrstitvi na mundial, saj zdaj potrebuje le še točko, Čile pa si je s porazom proti Boliviji z 0:2 že zaprl vrata.

To je tretje zaporedno prvenstvo, ki ga bo Čile izpustil. Poraz nadaljuje dramatičen padec za »la rojo«, ki je v letih 2015 in 2016 osvojila naslov južnoameriških prvakov.

Zadnji dve kvalifikacijski tekmi v Južni Ameriki sta predvideni za september. Prvih šest reprezentanc se bo na mundial uvrstilo neposredno, sedma bo igrala dodatne kvalifikacije.