Na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA tudi Slovenci

Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo poleti sodil na klubskem svetovnem prvenstvu, je sporočila Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Vinčiću bosta kot stranska sodnika pomagala Andraž Kovačič in Tomaž Klančnik.

Fifa je za svetovno prvenstvo izbrala 35 glavnih sodnikov, med katerimi se je kot edini Slovenec znašel Vinčić. Na seznamu 58 stranskih sodnikov sta tudi Andraž Kovačič in Tomaž Klančnik. Na seznamu je sicer še 24 sodnikov za sobo Var. Vinčić (45) ima bogate izkušnje z največjih evropskih klubskih in mednarodnih tekmovanj. Med drugim je sodil tudi lanski finale lige prvakov med Realom in Borussio (2:0), oznako mednarodnega sodnika Fife pa ima vse od leta 2010.

Klubsko SP z 32 klubi, ki bo precej razširjeno potekalo po novem sistemu, skupno pa bo 21. po vrsti, bodo med 14. junijem in 13. julijem gostile Združene države Amerike.