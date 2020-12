Nogometni svet izgubil tudi Houillierja

Iz Francije prihaja žalostna vest, da je v 74. letu preminil nekdanji francoski selektor in trener LiverpoolaTo je nov udarec za nogometni svet, ki je v letu 2020 ostal brez številnih pomembnih imen, denimo Argentinca, Italijanain HrvataGerard Houllier je umrl v Parizu, le nekaj dni po operaciji srca, s katerim je imel težave vse od leta 2001.Francoski nogometni strokovnjak je bil kot trener aktiven kar 38 let. Globok pečat je pustil pri Liverpoolu, ki ga je v sezoni 2000/01 popeljal do petih lovorik, na klubski ravni je med drugim vodil tudi PSG, Lyon, Aston Villo in Lens, med letoma 1992 in 1993 pa je bil selektor francoske izbrane vrste. Od letošnjega novembra je bil tehnični direktor ženske ekipe Lyona.