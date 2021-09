Nov rekord? Tanzaniji enajstmetrovka v peti sekundi tekme

Glavni sodnik je že v peti sekundi tekme pokazal na belo piko. Tanzanija je izkoristila enajstmetrovko in na koncu premagala Madagaskar s 3:2. Domači so udarec s sredine igrišče izvedli tako, da so žogo brcnili v nasprotni kazenski prostor, kjer pa je vratarnespretno posredoval, zrušil napadalca Tanzanijein sodniku ni preostalo drugega, kot dosoditi najstrožjo kazen.Po poročanju agencije Reuters ni uradne statistike o najhitreje dosojenih enajstmetrovk na reprezentančnih tekmah, znan pa je primer iz 2014, ko sta se v prijateljski tekmi v Podgorici srečali reprezentanci Črne gore in Gane. Domači so imeli udarec iz enajstih metrov v deseti sekundi tekme.