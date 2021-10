Nova Olimpija odločno v boj za naslov prvaka

V nadaljevanju preberite:

NK Olimpija bo odslej poveljeval nemški poslovnež Adam Delius z nepremičninami in s hrvaškimi partnerji iz ozadja, med katerimi je tudi poslovni direktor in vse kaže, da tudi ključni mož zeleno-belega nogometnega orkestra Igor Barišić. Kakšni so cilji še vedno skrivnostnega naslednika Milana Mandarića, ki se je v zadnjem nagovoru zahvalil sodelavcem in tudi tistim, ki niso bili njegovi prijatelji. Kdo bodo glavni operativci nove Olimpije, bo znano v naslednjih dnevih, znano pa je, kdo bo poslovni direktor, ki bo imel eno od vidnejših, če ne najvidnejšo vlogo. To je Igor Barišić.