Novak Đoković v Buenos Airesu prinesel srečo Botafogu (VIDEO)

Nogometaši brazilskega Botafoga so zmagovalci pokala Libertadores. Na legendarnem stadionu Monumental v Buenos Airesu so v brazilskem finalu ugnali Atletico Mineiro s 3:1 (2:0) in si priigrali prvo zmago v najpomembnejšem južnoameriškem klubskem tekmovanju oz. tamkajšnji različici lige prvakov.

Cilji Botafoga pa z zmago v pokalu Libertadores še niso povsem izpolnjeni. Dva kroga pred koncem brazilskega prvenstva je ekipa na prvem mestu na lestvici, zato se jim v kratkem nasmiha še en naslov.

Sam finale se je začel razburljivo. Že v prvi minuti je rdeči karton prejel nogometaš Botafoga Gregore. V boju za žogo je previsoko dvignil nogo in v glavo zadel Fausta Vero. Toda ekipa iz Ria je kljub igralcu manj na terenu celo tekmo nadzorovala potek. V prvem delu sta gola dosegla Luiz Henrique (35.) in Alex Telles (44.) z bele točke.

Še bolj napeto je postalo po menjavi strani. Eduardo Vargas je že v 47. minuti izkoristil natančno podajo nekdanjega brazilskega reprezentanta Hulka s kota in zabil z glavo. Atletico je v lovu na izenačenje povečal pritisk, imel posest žoge in si ustvarjal priložnosti, a se trud ni poplačal. Še več, globoko v sodnikovem podaljšku je Junior Santos zabil za končnih 3:1.

S tem je ekipi zagotovil pokal, ki ga je na stadion prinesel posebni gost finala, srbski teniški zvezdnik Novak Đoković. Ta bo v ponedeljek v Buenos Airesu odigral prijateljski dvoboj s Juanom Martinom del Potrom.

Brazilski klub je pokal Libertadores osvojil že šesto leto zaporedoma. Zdaj imajo Brazilci v tekmovanju skupaj že 24 zmag in le še en uspeh jih loči od rekordnih Argentincev. Atletico Mineiro ostaja pri enem naslovu, ki ga je ekipa osvojila leta 2013.