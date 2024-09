Real Madrid v Dohi že neposredno v finalu

Finale medcelinskega pokala za naslov svetovnega klubskega prvaka v nogometu bo na štadionu Lusail v Dohi, so sporočili iz Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Evropski prvak Real bo uvrščen neposredno v finale, ki bo na sporedu 18. decembra.

Fifa je za letošnjo različico tekmovanja nekoliko spremenila format. Prvi krog bo na sporedu 22. septembra, ko se bosta pomerila prvaka Azije in Oceanije: Al Ain in Auckland City.

Zmagovalec dvoboja uvodnega kola se bo v drugem, 29. oktobra, pomeril s prvakom Afrike, egiptovskim Al Ahlijem. Ta tekma bo v Kairu.V drugem kolu se bosta, in sicer 11. decembra, pomerila mehiški Pachuca kot prvak Srednje in Severne Amerike in zmagovalec pokala Libertadores kot južnoameriški prvak.

Tekma med Pachuco in južnoameriškim prvakom bo prva v Dohi v sporedu sklepnega turnirja. Na njem se bosta 14. decembra nato pomerila zmagovalca drugega kroga, boljši iz tega dvoboja pa bo v finalu štiri dni kasneje igral z Realom za naslov svetovnega klubskega prvaka.