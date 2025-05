Novi papež zaploskal novim prvakom

Novi papež Leon XIV. velja za velikega ljubitelja tenisa in nazadnje je pred dvema tednoma sprejel tudi prvega igralca sveta Jannika Sinnerja. A po svojem predhodniku Frančišku je podedoval tudi del strasti do nogometa. V torek je v Vatikanu sprejel nove italijanske prvake nogometaše Napolija.

»Prvenstvo osvoji celotna ekipa,« je na sprejemu dejal papež, ki je povabil tudi trenerski štab in spremljevalno osebje. Izrecno je poudaril, da za osvojitev scudetta niso zaslužni samo igralci, ampak tudi trenerski štab in celoten klub. Napoli je osvojil svoj drugi naslov v serie A v treh letih in svoj četrti naslov nasploh.

Ob tem papež ni pozabil poudariti, da je ekipo namenoma sprejel v tem času neposredno po osvojitvi naslova, saj mu je bilo pomembno, da v javnosti izpostavi pomen sodelovanja, ki ni pomembno le v športu, ampak v družbi na sploh. »Uspeh je seveda velik praznik za Neapelj,« je še dejal. Bil je tudi šaljivo razpoložen. Mediji so novemu papežu namreč pripisali, da na Apeninskem polotoku navija za Romo. »Ni vse res, kar pišejo mediji,« je dejal.

Opozoril pa je tudi na vlogo športa, ki je po njegovem mnenju zelo pomembna, skriva pa tudi svoje pasti: »Ko šport postane posel, tvega, da izgubi tisti del vrednosti, ki ga naredi pomembnega v izobraževalnem procesu. S tega vidika lahko postane celo škodljiv.« Predvsem najstnike, pa tudi starše otrok je opozoril, naj bodo pozorni na moralne vrednote v športu. »To je izjemno pomembno za razvoj mladih ljudi.«