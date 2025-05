Nogometni Napoli slavi naslov št. 4

Če bi se ozirali k večjemu delu sezone v italijanskem prvenstvu, bi črno-modremu taboru iz Milana pripisovali največ možnosti za novo šampionsko lovoriko. Toda te se zdaj veselijo na temperamentnem jugu države: Napoli je vstopil v zadnje kolo s točko prednosti pred milanskim Interjem in velike priložnosti na domačem štadionu legendarnega Diega Maradone ni zapravil.

Napoli se je na ta petkov večer doma pomeril s Cagliarijem in ga s suvereno ter zanesljivo predstavo ugnal z 2:0 (McTominay 42., Lukaku 51.). Z novimi tremi točkami se je tako obdržal na vrhu in po dveh letih spet vrnil naslov prvaka. Tega se tako v Neaplju veselijo četrtič doslej, prejšnja pripadata še tisti nepozabni Maradonovi dobi v letih 1987 in 1990.

Tudi Inter je za slovo od domače prvenstvene sezone zmagal z 2:0 (de Vrij 20., Correa 51.), in sicer na gostovanju pri sosedih v Comu, toda te točke so bile premalo za zasuk na lestvici, na katere vrhu je tako ostalo neapeljsko moštvo. To se bo prepustilo večdnevnemu slavju v domačem mestu, igralci pod vodstvom trenerja Antonia Conteja so si dali duška že takoj po tekmi, pred Interjem pa je teden sklepne priprave za novo veliko dejanje – v soboto, 31. t.m, se bodo v finalni predstavi lige prvakov črno-modri v Münchnu pometili s Paris Saint-Germainom (PSG).

