Novi pokalni lovoriki za Juventus in PSG

Parižani so v pokalnem finalu premagali tekmece iz Monaka. FOTO: Franck Fife/AFP



V Franciji pokal ostal v Parizu

»Rdečim« se vendarle spet nasmiha liga prvakov

Nogometaši Liverpoola so v predzadnjem kolu elitne angleške lige dosegli pomembno zmago. Na gostovanju pri Burnleyju so zmagali s 3:0 (Firmino 43., Phillips 52., Oxlade-Chamberlain 88.) in se po točkah izenačili z Leicesterjem. Ker pa imajo »rdeči« boljšo razliko med doseženimi in prejetimi goli, so ga na četrtem mestu tudi prehiteli in se povsem približali vnovičnemu nastopu v ligi prvakov.

Nogometaši Juventusa so letošnji zmagovalci italijanskega pokala. V velikem finalu v Regio Emilii so z 2:1 (1:1) premagali igralce Atalante in se veselili 14. lovorike v tem tekmovanju. Moštvo iz Bergama, za katero je slovenski reprezentantigral od 76. minute, ostaja pri enem zmagoslavju iz leta 1963.»Stara dama« je v prvem polčasu izkoristila svojo edino priložnost, po natančnem strelu z roba kazenskega prostora pa jo je v vodstvo v 31. minuti popeljal Šved. Veliko bolj aktivna Atalanta je izenačila deset minut pozneje, ko je bil vratarpo močnem in natančnem strelu Ukrajincaz 20 metrov povsem nemočen.Juventus je v drugem polčasu prikazal nekoliko boljšo predstavo, zmagoviti gol pa je po dvojni podaji s Kuluševskim v 73. minuti dosegel. V končnici tekme je trener Atalanteposlal v ogenj svoje najbolj kreativne in napadalne igralce. Med njimi tudi Iličića, ki je zamenjal, vendar pa niso nadomestili zaostanka.Torinčani so tako osvojili 14. pokalno lovoriko v Italiji. Druga na lestvici je Roma z devetimi končnimi zmagami v tem tekmovanju, Inter in Lazio pa jih imata po sedem.Prav tako 14. pokal so si v Franciji priigrali tudi nogometaši kluba Paris Saint-Germain. V velikem finalu so na štadionu St. Denis z 2:0 ugnali Monaco. Strelca za Parižane sta bilainArgentinski as je bil natančen v 19. minuti, ko mu je podal prav Mbappé. Vse dvome o zmagovalcu je v 81. minuti razrešil francoski zvezdnik, ki je zadel v polno po podajiOba kluba sta še v igri tudi za osvojitev naslova francoskega prvaka, o katerem bo odločitev padla v nedeljo. Pred zadnjim kolom je sicer na vrhu lestvice Lille z 80 točkami, drugouvrščeni PSG ima eno manj, tretjeuvrščeni Monaco, ki ima na svojem računu 77 točk, pa mora v lovu na lovoriko upati na sanjski razplet.