Novinarji izpustili Zinedina Zidana

Francoska nogometna revija France Football je konec leta zabelila z izborom sanjske enajsterice – najboljšega moštva v zgodovini. Presenetljivo med njimi ni ključnega moža prve francoske vladavine ob koncu devetdesetih let minulega stoletja in z začetka tisočletja Zinedina Zidana.



Za najboljšega vratarja v zgodovini je 140 novinarjev izbralo slovitega vratarja nekdanje Sovjetske zveze, Rusa Leva Jašina. Branilsko vrsto so zapolnili Italijan Paolo Maldini, Nemec Franz Beckenbauer in Brazilec Cafu.



Novinarji FF so v zvezno vrstno uvrstili Peleja, Lotharja Matthäusa, Xavija in Diega Maradono. Med napadalci so glavne vloge pripadle mlajšemu rodu zvezdnikov in sicer Cristianu Ronaldu, Ronaldu Luisu Nazariu de Limu in Lionelu Messiju.

