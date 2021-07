V Spodnji Šiški odpirajo zgodovinsko sezono SNL

Prvi večni derbi bo 1. avgusta v Stožicah

1. kolo Prve lige Telemach:

Bravo – Radomlje (danes, 17.00)

Aluminij – Koper (sobota, 17.00)

Mura – Tabor (sobota, 20.15)

Celje – Maribor (nedelja, 20.15)

Danes se bo začela 31. sezona nogometnega državnega prvenstva. Tekmovanje, ki bo v novi sezoni imenovano Prva liga Telemach, bosta odprla Bravo in novinec. Naslov bo branila. Prav na sobotni tekmi Mure s sežanskimbodo prvič v slovenski ligi uradno uporabili tudi tehnologijo VAR, ki je zgodovinska novost sezone 2021/22.V soboto bo še tekma medin, v nedeljo pa tekmain. Tudi na tej tekmi si bodo sodniki lahko pomagali zOdslej bosta stalna sobotna in nedeljska termina ob 17.00 in 20.15, rezervni pa ob 15.00. Kot so pojasnili pri, bo v poletnem času nekaj izjem, ko bodo tekme tudi ob petkih ali ponedeljkih ob 17.00 ali 20.15.Štiri tekme na krog bo po novem prenašal Sportklub, ena pa bo tudi na Šport TV. Slednji bo dobil prvi večni derbi sezone od skupno štirih, Olimpija in Maribor se bosta 1. avgusta v 3. krogu ob 20.15 merila v Stožicah.