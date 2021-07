Mariborčani so iskali in odkrili aduta

Domžalski rumeni so v drugem polčasu preprečili podaljšek. FOTO: Leon Vidic/Delo

Urartu : Maribor 0:1 (0:0) – skupno 0:2 Štadion Urartu, gledalcev 2000, sodnik Christopher Jäger(Avstrija).

Strelec: 0:1 – Šturm (85); Urartu: Ajvazov, Antwi, Hakobjan (od 79. E. Grigorjan), Aghasarjan (od 79. Mkrtčjan), Ten, Nirisarike, Miranjan (od 56. Milts), N. Grigorjan, Mensah (od 79. Melkonjan), Iwu, Poljakov, trener: Arsen Petrosjan; Maribor: Jug, Milec (od 90. Mutavčić), Martinović, Voloder, Koderman (od 90. Sikošek), Vrhovec, Pihler, Repas, Žugelj (od 69. Kronaveter), Alvir (od 90. Požeg Vancaš), Vipotnik (od 58. Šturm), trener: Simon Rožman; streli: 5:8; na vrata: 3:4; posest žoge v %: 51:49; koti: 4:5; prekrški: 5:10.

Hesperange : Domžale 1:1 (1:0) – skupno 1:2 Štadion Josy Barthel, gledalcev 1500, sodnik Georgi Davidov (Bolgarija).

Strelca: 1:0 – Sene (31), 1:1 – Käit (60); Hesperenge: Dupire, Prempah, Schnell, Pierrard, Calella (od 77. Avdušinović), Minollen (od 69. Malget), Garos (od 69. Zanadji), De Sousa Neves (od 86. Electeur), Loua (od 86. Shala), Sene, Stolz, trener: Hognon Vincent; Domžale: Mulalić; Žinič, Vuklišević, Klemenčič, Karić, Jakupović, Kait (od 78. Podlogar), Husmani, Pišek, Ibričić, Kolobarić (od 90. Markuš), trener: Dejan Đuranović; streli: 8:9; na vrata: 3:3; posest žoge v %: 45:55; koti: 2:4; prekrški: 18:8.

Maribor in Domžale sta šla po evropski nogometni poti Mure in napredovala v 2. kolo kvalifikacij za konferenčno ligo. Vijolični so bili še drugič boljši od armenskega Urartuja z 1:0. Strelec je bil novinec. Domžalčani so v Luksemburgu proti Hesperangeju z golom Estoncaza 1:1 ubranili minimalno domačo zmago.Naslednji teden se bo trojici v Evropi pridružila še Olimpija, ki je bila kot pokalni prvak neposredno uvrščena v 2. kolo kvalifikacij. Prva bo šla v boj za ligo prvakov Mura proti Ludogorcu v sredo v Murski Soboti, drugi pa za konferenčno ligo: Maribor bo v četrtek gostoval pri švedskem Hammarbyju, Domžale bodo gostile finsko Honko, Olimpija pa maltežansko Birkirkaro.Prvi evropski učinek je bil odličen. Od petih tekem so jih slovenski klubi dobili kar pet in prejeli le en gol. Skupna razlika v golih je 10:1, od tega je Murina 6:0. Prekmurci so pokazali tudi najboljšo igro.Kdor išče, ta najde, je pregovor, ki so se ga pri prenovi in pomlajevanju moštva držali vijolični. Včerajšnji junak v Armeniji je bil novinec, 22-letni Tolminec Danijel Šturm, ki je šele pred dobrim tednom prepričal strokovni štab, ko je v preizkušnji rezervistov po prvi evropski tekmi dosegel dva gola proti Bistrici (5:2). Z vijoličnimi je prej že sklenil štiriletno pogodbo.Mladi krilni napadalec je v 85. minuti pobegnil po desni strani, izkoristil bliskovit nasprotni napad in v drugem poskusu, prvega je domači vratar odbil, dosegel gol za zmago in svojega prvega v mariborskem dresu.Šturm je opozoril nase v spomladanskem delu 2. SNL pri moštvu Bilj, ko je od trinajstih golov v sezoni zabil kar deset. Trenerni dolgo časa čakal in mu v drugi tekmi takoj ponudil priložnost. Na klopi je pustil enega od najboljših mož s prve tekme, ki ga je v začetni enajsterici zamenjal še en poletni novinec. V primerjavi s prvo tekmo je začel tudinamestoMariborčani v živčni tekmi številnih napak gostiteljem, ki so v prvem polčasu sicer zatresli vratnico, niso dopustili veliko igre in manevrskega prostora, toda tudi sami niso bili napadalno razpoloženi. Šele v zadnjih četrt ure so šli domači bolj tvegano in odločno v lov za golom in za podaljškom, a se ujeli v lastno zanko. Hitro so jim pojenjale moči, Mariborčanom pa so še bolj odprli pot do vrat, kar je izkoristil Rožmanov as iz rokava Šturm.