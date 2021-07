Uefa odplaknila derbi Ljubljanske kotline

Slovensko nogometno prvenstvo se bo že takoj začelo s prvo odpovedjo tekme. Ker je Evropska nogometna zveza spremenila termin prve tekme 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, s četrtka na torek, je bila derbi Ljubljanske kotline med Domžalami in Olimpijo preložen.



Domžale se bodo že v torek ob 17.55 pomeril s finskim tekmecem Honka, ligaški derbi pa bi moral biti v nedeljo. Po Uefinih pravilih mora biti med tekmama najmanj 48 ur odmora.



Odpoved tekme najbrž ne koristi tudi Olimpjii, ki bo šele v četrtek v 2. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo odprla sezono.



Pod novim imenom PrvaLiga Telemach se bo 31. sezona 1. SNL začela danes ob 17. uri v Sp. Šiški. Pomerila se bosta Bravo in novinec Kalcer Radomlje, jutri bosta tekmi Aluminij – Koper in Mura – CB24 Tabor, v nedeljo pa še štajerski derbi Celje – Maribor.

