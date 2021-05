Ob redni službi je vodil še nogometne profesionalce

Ob telefonskem klicu je bil pregovorno tihi mož slovenskega nogometa takoj pripravljen na šalo: "O, pa sem mislil, da so že vsi pozabili name." Drago Kostanjšek nikoli ni rinil v ospredje, pa čeprav bi lahko glede na svojo trenersko kariero pogosto glasno stopil korak naprej. Toda v prvi vrsti ga zanima delo na igrišču, tako je tudi pri 74 letih, ko na novo vzpostavlja mladinsko in kadetsko selekcijo v Laškem. V nadaljevanju preverite njegovo zanimivo zgodbo.