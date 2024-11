Oba Žana v polno: Celar in Vipotnik zasijala na Otoku (VIDEO)

Po odličnih sezonah v Franciji in Švici, kjer je Vipotnik za Bordeaux zadel desetkrat, Celar pa za Lugano kar 21-krat, sta v Angliji dolgo čakala na trenutek, ko bosta upravičila visoka pričakovanja. Ob slabši klubski formi sta izgubila tudi priložnost za večjo vlogo v slovenski reprezentanci, kjer glavno breme nosi Benjamin Šeško. Ta krog v drugi angleški ligi pa je vse spremenil.

Celarjev dvojec prinesel odrešitev QPR

V dresu londonskega Queens Park Rangersa se Žanu Celarju ni pisalo nič dobrega, saj je dolgo čakal na prvi zadetek, zaradi česar so se mnogi spraševali o njegovi učinkovitosti. Na gostovanju pri Cardiffu, kjer sta se srečali ekipi z dna lestvice, je 25-letni napadalec naposled le zasijal.

Žan Celar na tekmi proti Portugalski na letošnjem Euru. FOTO: Lee Smith/Reuters

V 40. minuti je s podaljšano žogo z obrata elegantno zadel pod stičišče prečke in vratnice ter tako prekinil strelski post.

V sodnikovem dodatku prvega polčasa dosegel še en zadetek, s čimer je dokončno potrdil zmago QPR-ja z 2:0.

To je bila prva zmaga ekipe po avgustu, ki jih je dvignila z zadnjega mesta na lestvici. Celar je zablestel v pravem trenutku in utišal kritike, ki so ga spremljale v prvih tednih sezone.

Vipotnikova mojstrovina že v drugi minuti

Na drugem koncu Anglije je blestel Žan Vipotnik. Na gostovanju v Derbyju je za Swansea že v drugi minuti pokazal, zakaj velja za enega najbolj obetavnih slovenskih napadalcev. Po podaji z leve strani je z izjemno potezo sprejel žogo, se obrnil in z močnim strelom zatresel mrežo gostiteljev.

To je bil njegov tretji zadetek v sezoni, ki je Swansea ponesel do zgodnjega vodstva z 2:0.

Žan Vipotnik na tekmi proti Norveški FOTO: NTB/Reuters

Čeprav je bil Vipotnik zamenjan v 66. minuti, je njegova mojstrovina ostala ključni trenutek tekme. Labodi so s to zmago utrdili svoj položaj v zgornji polovici lestvice.

Dobre novice tudi za slovensko reprezentanco

Z zadetki v tem krogu sta Celar in Vipotnik poskrbela za prepotreben dvig samozavesti in znova opozorila nase. Medtem ko je Celar z izjemno predstavo pomagal QPR obdržati upe na obstanek, Vipotnik s konsistentnimi nastopi vse bolj potrjuje svojo kakovost v Swanseaju. Njuna forma je dobra novica tudi za slovensko reprezentanco, ki bo prihodnje leto potrebovala širok nabor učinkovitih napadalcev.