Oblak in soigralci na svojem štadionu ne morejo dihati

Med glavnimi poudarki prvih 13 ligaških preizkušenj je gotovo kriza madridskega Atletica, ki se je po slovesu od evropskih tekmovanj in osvojenem četrtem mestu v skupinskem delu lige prvakov še poglobila z nedeljskim spodrsljajem v prvenstvu proti Espanyolu (1:1).

»Zadušljivo. Tako bi lahko opisali vzdušje na štadionu Metropolitano,« so zapisali pri športnem časniku Marca. Najzvestejša navijaška skupina rdeče-belih, Frente Atletico, je že pred tekmo napovedala, da bo na štadion prišla šele v drugem polčasu in iz protesta zaradi slabih predstav moštva ne bo navijala, slišati pa je bilo tudi žvižge v smeri trenerja Diega Simeoneja, kar je svojevrsten precedens.

Felix in De Paul na udaru

»Želimo si dostojen klub,« sporočajo iz Frente Atletica, kjer svojim ljubljencem očitajo pomanjkanje bojevitosti. Prve iskrice so sicer poletele že v 2. kolu, ko je branilec Mario Hermoso po porazu z Villarrealom z 0:2 jezno odzval na zmerljivke s tribun, ki so bile usmerjene proti francoskemu soigralcu Antoinu Griezmannu. »Na tnalu« sta že dlje časa tudi portugalski zvezdnik João Felix, ki je bil sicer avtor edinega Atleticovega gola minuli konec tedna, in Argentinec Rodrigo De Paul.

Nesoglasja so se razširila po celotnem štadionu, saj so pripadnikom omenjene navijaške skupine »običajni« navijači po koncu prvega polčasa, ko so vendarle zasedli svoja mesta, namenili koncert žvižgov. Atletico na svojem novem štadionu, na katerega se je preselil leta 2017, še nikoli ni tako slabo odprl sezone, v kateri je zaenkrat na svoji zelenici osvojil zgolj 13 od možnih 27 točk.

»Tudi štadion Vicente Calderon je doživel 'svinčene' čase. Te zdaj preživlja Metropolitano, ki se je v vseh pogledih znašel v svojih najtežjih trenutkih,« je še zapisal dnevnik Marca. Atletico bo prvi del sezone sklenil z jutrišnjim (21.30) gostovanjem na Majorki, v soboto sledi še pokalni dvoboj pri Almazanu.