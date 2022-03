Oblak ni Brady, da bi črpal navdih od Ronalda

V nadaljevanju preberite:

Atletica lahko upravičeno skrbi Ronaldova forma, je igralec, ki je največkrat premagal Jana Oblaka, 11-krat, trikrat mu je uspel hat-trick, je pa na 13 tekmah od 18 ostal brez zadetka. Ko je bil član Real Madrida, je bil med letoma 2014 in 2019 vselej usoden za Atleticov izpad, dvakrat ga je premagal tudi v finalu. Bodo Oblak & Co. dobili vsaj nekaj zadoščenja in v teatru sanj poskrbeli za nočno moro rdečih vragov?