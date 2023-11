Oblak s čisto mrežo, Barcelona le do točke

Jan Oblak je v 14. kolu španskega nogometnega prvenstva z Atleticom v Madridu slavil zmago z 1:0 nad Mallorco. Slovenski reprezentančni vratar je branil celotno tekmo, junak večera na Wandi pa je bil francoski zvezdnik Antoine Griezmann, ki je v 64. minuti z glavo dosegel edini zadetek na tekmi.

Griezmann je dosegel že 170. gol v dresu Atletica, tako da mu zdaj manjkajo le še trije zadetki, da preseže Luisa Aragonesa in postane najboljši strelec kluba v zgodovini. Z zmago se je Atletico na lestvici po točkah izenačil z Barcelono.

Na prvi tekmi kola so nogometaši Barcelone gostovali pri Rayu Vallecanu in iztržili zgolj remi (1:1). Rayo je povedel v 39. minuti z lepim strelom Unaija Lopeza, pri katerem je bil vratar Kataloncev Iñaki Peña povsem nemočen. Prvi čuvaj mreže Marc-Andre ter Stegen ima še vedno težave s hrbtom.

V drugem polčasu so gosti napadali in lovili izenačenje ter zasuk. Po nekaj zapravljenih priložnostih je do izenačenja prišlo v 82. minuti, ko se je sprva zdelo, da je bil uspešen Robert Lewandowski, a se je izkazalo, da je žogo v lastno mrežo poslal Florian Lejeune.