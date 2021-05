Oblak s sogralci korak bliže lovoriki

Iličić v igro vstopil v 59. minuti, Atalanta zmagala z 2:0

Nogometaši madridskega Atletica so s slovenskim reprezentančnim vratarjemna čelu slavili novo pomembno zmago v boju za naslov španskih prvakov. V tekmi 36. kola so doma z 2:1 (2:0) strli odpor igralcev Reala Sociedada.»Žimničarje« je v 16. minuti v vodstvo popeljal Belgijec, že dvanajst minut pozneje pa so gostitelji vodili z dvema goloma prednosti, potem ko je na 2:0 povišal Argentinec. Na naslednji zadetek je bilo treba čakati vse do 83. minute, ko je na 1:2 znižal Španec. Za kaj več je gostom zmanjkalo moči in časa.Madridčani imajo zdaj kot vodilni na prvenstveni lestvici štiri točke naskoka pred Barcelono in pet pred mestnim tekmecem Realom, ki pa ima tekmo manj. »Beli balet« bo jutri zvečer gostoval pri Granadi.Sevilla : Valencia 1:0 (66.)Celta Vigo : Getafe 1:0 (24.)Huesca : Athletic Bilbao 1:0 (61.)V 36. kolu elitne italijanske lige je Atalanta z 2:0 (1:0) premagala Benevento. Mrežo gostov je v 22. minuti načel Kolumbijec, končni izid je v 67. minuti postavil Hrvat. Slovenski reprezentantje v igro vstopil v 59. minuti, ko je zamenjal UkrajincaMoštvo iz Bergama je zadržalo drugo mesto za Interjem, ki si je že zagotovil lovoriko, tokrat pa jo je potrdil z zmago nad Romo s 3:1 (11.,20.,90.;31.). Atalanta je točkovno poravnana z Milanom, ki je v gosteh kar s 7:0 (2:0) odpravil Torino. Ob trikratnem hrvaškem strelcu(v 67., 72. in 79. minuti) in Francozu, ki je k zmagi prispeval dva gola (19. in 62.), sta v polno zadela šeiz Slonokoščene obale (26. 11-m) in Španec(50.).Cagliari : Fiorentina 0:0Bologna : Genoa 0:2 (13.,61. 11-m)Lazio : Parma 1:0 (90+5)Sampdoria : Spezia 2:2 (32.,80.;15., 73.)Sassuolo : Juventus 1:3 (59.;28.,45.,66.)