Oblak s soigralci v zadnjih trenutkih do pomembne zmage, gol Lipuščka

Nogometaši madridskega Atletica so v sedmem kolu elitne španske lige gostovali pri igralcih kluba Celta Vigo. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak se je s soigralci veselil zmage z 1:0.

Gostitelji so na ne posebej razburljivi tekmi dolgo držali rezultat 0:0, v 90. minuti pa je udaril Atleticov dragi poletni nakup Julian Alvarez, ki je zadel v polno po podaji Antoina Griezmanna in tako poskrbel za tri točke Madridčanov. »Žimničarji« so se z zmago prebili na tretje mesto lestvice, na kateri imajo 15 točk, dve manj od drugouvrščenega Reala, s katerim se bodo pomerili v nedeljo. Barcelona je po sedmih zmagah, zadnjo je dosegla v sredo proti Getafeju z 1:0, s prav toliko tekem pri 21 točkah.

Nogometaši Atletica so se veselili pomembne zmage. FOTO: Thomas Coex/AFP

Danes je igral še Espanyol, ki je proti Villarrealu izgubil z 1:2, pri čemer je oba gola za »rumeno podmornico« (ta je pri 14 točkah) dosegel Ayoze Perez, Las Palmas pa je z Betisom igral 1:1.

Med strelci tudi Lipušček Slovenski nogometni branilec Žiga Lipušček je prestal ognjeni krst v skupinskem delu evropske lige. V dresu RFS iz Rige je gostoval v Bukarešti pri FCSB in s soigralci izgubil z 1:4. Edini gol za latvijsko moštvo je dosegel prav Lipušček; v 23. minuti je izenačil na 1:1. Pred tem je za gostitelje v osmi minuti zadel Daniel Birligea, v 32. pa za novo vodstvo romunske zasedbe Marius Stefanescu. Zmago domačega kluba je v drugem polčasu z dvema goloma potrdil Darius Olaru.

Že včeraj se je Girona z Rayem Vallecanom razšla z neodločenim izidom 0:0, že prejšnji torek je Mallorca z 1:0 premagala Real Sociedad, dva dni zatem pa je Leganes doma izgubil proti Athleticu Bilbau z 0:2. Predvčerajšnjim pa je Sevilla z 2:1 odpravila Valladolid, Valencia in Osasuna sta se razšli z 0:0, Real Madrid pa je s 3:2 premagal Alaves.