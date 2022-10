Oblak trikrat po žogo v mrežo

Nogometaši Atletico Madrida so v 12. krogu španskega prvenstva doživeli drugo hudo razočaranje v tem tednu. Potem ko so v sredo izpadli iz nadaljnjega tekmovanja v ligi prvakov, saj niso izkoristili enajstmetrovke v 98. minuti, so tokrat izgubili na gostovanju v Cadizu z 2:3. Odločilni zadetek so domači dosegli v 98. minuti.

Cadiz, ki je bil pred tem krogom na predzadnjem mestu la lige z vsega eno zmago, je povedel že po 27 sekundah prek Thea Bongonde. Na 2:0 so domači, zabil je Alex Fernandez, povišali v 81. minuti, nato pa je na sceno stopil Joao Felix in z dvema zadetkoma v treh minutah, prvi je bil sicer tudi avtogol Luisa Hernandeza, poskrbel za izenačenje.

Ko je kazalo na delitev točk, je Cadiz, ki ni dobil uradne tekme proti Atleticu od 1989., izvedel zadnji napad, slabega dela obrambe Madridčanov pa ni mogel preprečiti niti Jan Oblak. Junak, žogo je v gol poslal s trebuhom, je postal Ruben Sobrino. Za povrh se je pri Atleticu že v deseti minuti poškodoval španski reprezentant Alvaro Morata. Novinar španskega športnega časnika Marca je za predstavo Oblaka zapisal: »Pri zadetkih Cadiza je lahko storil le malo, obramba ga je pustila na cedilu. Cadiz bi lahko zadel še celo večkrat.« Za Atletico Madrid je to tretji poraz v la ligi. Do prekinitve zaradi svetovnega prvenstva ga čakajo še tri preizkušnje, najprej gostovanje v Portu, nato pa še tekmi proti Espanyolu in Mallorci.