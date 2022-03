Oblak v četrtfinalu proti Manchester Cityju

Na sedežu evropske nogometne zveze v švicarskem Nyonu so izžrebali pare četrtfinala ter nadaljnje poti vse do finala v ligi prvakov. Edini preostali slovenski predstavnik v tem tekmovanju Jan Oblak se bo z Atleticom iz Madrida za vstop v polfinale pomeril z vodilnim moštvom angleškega prvenstva Manchester Cityjem. Finalist v minuli sezoni Manchester City se bo v petem zaporednem nastopu v četrtfinalu meril z Oblakovim Atleticom, ki je trikrat igral v finalu in vselej klonil. City in Atletico se bosta pomerila prvič v evropskih tekmovanjih, prvi dvoboj pa bo v Manchestru.

Branilec naslova Chelsea se bo za preboj med štiri najboljše pomeril z Realom iz Madrida, ki je to tekmovanje dobil kar 13-krat. Prvo tekmo bodo Londončani, sicer dvakratni zmagovalci lige prvakov igrali doma. V osmini finala so izločili Lille, medtem ko je bil Real po preobratu prav tako boljši od francoskega kluba Paris Saint-Germaina. Omenjena para bosta sicer tvorila prvi polfinalni par. Bayern, ki se je doslej rekordnih 20-krat uvrstil med osem najboljših, se bo meril z zmagovalcem evropske lige v minuli sezoni Villarrealom, prva tekma pa bo v Španiji. Rumena podmornica je v osmini finala presenetljivo ugnala moštvo Juventusa, medtem ko je bil Bayern s skupnim izidom 8:2 boljši od avstrijskega Salzburga, pri katerem je na povratni tekmi zaigral slovenski napadalec Benjamin Šeško.

Zadnji par tvorita Benfica - Liverpool. Portugalci so v osmini finala nekoliko presenetljivo izločili moštvo Ajaxa, Liverpool, sicer šestkratni prvak v tem tekmovanju, pa je bil boljši od Interja. Za Milančane je na obeh tekmah branil nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović. Prve četrtfinalne tekme bodo na sporedu 5. in 6. aprila, povratne pa teden dni kasneje. V polfinalu se bodo nato štiri najboljše ekipe merile 26. in 27. aprila s povratnima obračunoma 3. in 4. maja. Finale pa bo 28. maja v Parizu. Sprva bi moral biti v Sankt Peterburgu, a je Uefa zaradi ruske invazije na Ukrajino finalni obračun prestavila v francosko prestolnico.

Liga prvakov, četrtfinalni pari:

(1) Chelsea - Real Madrid

(2) Manchester City - Atletico Madrid

(3) Villarreal - Bayern

(4) Benfica - Liverpool

polfinalni pari:

zmagovalec četrtfinala 2 - zmagovalec četrtfinala 1 (I)

zmagovalec četrtfinala 4 - zmagovalec četrtfinala 3 (II)

finale: zmagovalec polfinala II - zmagovalec polfinala I