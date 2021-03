Oblak v vrhu, Lovrić si je čestital, Kurtić kot Casemiro, mojster Kek

V nadaljevanju preberite tudi:

Za opravljeno v tekmi s Hrvaško smo podelili slovenskim nogometašem zasluženo visoke ocene. Najvišje so prejeli selektor Matjaž Kek, vratar Jan Oblak, oba štoperja Miha Mevlja in Miha Blažič, Josip Iličić in strelec edinega gola Sandi Lovrić. Zadovoljili so tudi drugi. Najboljši nogometaš madridskega Reala Luka Modrić je denimo doživel novo izkušnjo: toliko načinov za prekrške, kot mu jih je sinoči pokazal Jasmin Kurtić, ne pozna niti Modrićev brazilski soigralec Casemiro.