Oblak z Interjem, Šeško in Kampl z Realom

Evropska nogometna zveza Uefa je na svojem sedežu v Nyonu izžrebala pare osmine finala lige prvakov. Madridski Atletico Jana Oblaka se bo za preboj v četrtfinale meril s finalistom prejšnje sezone, milanskim Interjem, Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška pa z rekorderjem po evropskih naslovih, madridskim Realom.

Preostali pari so Porto – Arsenal, Napoli – Barcelona, Paris Saint-Germain – Real Sociedad, PSV Eindhoven – Borussia Dortmund in Lazio – Bayern, medtem ko se bo glavno presenečenje skupinskega dela, danski København, meril z branilcem naslova Manchester Cityjem.

Prve tekme osmine finala bodo 13., 14., 20. in 21. februarja, povratne pa 5., 6., 12. in 13. marca. Četrtfinale bo 9. in 10. ter 16. in 17. aprila, polfinale 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo 1. junija na londonskem Wembleyju.