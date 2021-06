Od Charleroija do Ljubljane: Milošević sedel na klop Olimpije

Za Savom Miloševićem, ki je tudi bivši podpredsednik Srbske nogometne zveze (FSS), je bogata igralska kariera na najvišji nogometni ravni. Kariero je začel v Partizanu, iz katerega je prestopil v Aston Villo, kasneje pa je oblekel še dres Zaragoze, Parme, Espanyola, Celte Vigo, Osasune in Rubina iz Kazana. Več kot 100 nastopov in 37 zadetkov je zbral v reprezentančnih dresih Jugoslavije, Srbije in Črne gore ter Srbije, so zapisali na uradni spletni strani Olimpije.



Slovenskim privržencem nogometa se je v spomin vtisnil predvsem po dveh golih na zgodovinski prvi tekmi slovenske članske reprezentance na velikih tekmovanjih. V Charleroiju je na euru 2000 z Ljubinkom Drulovićem zaostanek z 0:3 spremenil v končni remi s 3:3, dosegel je prvi in zadnji gol za takratno ZR Jugoslavijo, potem ko sta za visoko vodstvo ekipe selektorja Srečka Katanca že prej zadela Zlatko Zahović (dva gola) in Miran Pavlin. Izključen je bil branilec Siniša Mihajlović, ki je tako kot Milošević tekme praviloma igral z dvignjenim ovratnikom. Pred tremi dnevi je sicer minila 21. obletnica tega nepozabnega dvoboja.

Mandarić meni, da je najboljši vodja v zgodovini kluba, namignil tudi na slovo

»Vem, kakšno težo ima Olimpija kot klub. Poznam njeno tradicijo in zgodovino. V veliko čast mi je, da sem postal trener Olimpije. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil predsedniku kluba. Imam veliko željo in entuziazem, da z Olimpijo naredim rezultate, ki si jih takšen klub zasluži. Verjamem, da imamo potencial, da to naredimo,« je povedal Milošević.



»V veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim novega trenerja Olimpije, Savo Miloševića,« pa je povedal predsednik Milan Mandarić. »Po več razgovorih sem bil presenečen nad njegovimi izjemnimi vrlinami, ki jih ima ne le kot trener, ampak v prvi vrsti kot človek. Seveda moram omeniti tudi njegovo igralsko kariero, kjer ga poznamo kot veliko legendo. Mislim, da Olimpija nikoli ni imela boljšega vodje in verjamem, da bo njegova prisotnost v klubu vsem doprinesla dodatno energijo ter pozitiven pogled. Kot predsedniku mi ravno to prinaša veliko zadovoljstvo. Z novim trenerjem smo pogodbo podpisali za dve leti in če se zgodi, da bo to moje zadnje leto pri Olimpiji, potem ne dvomim v uspehe kluba s takšnim trenerjem na čelu.«

