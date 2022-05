Odgovorni so bili opozorjeni glede ponarejenih vstopnic

Kakor poroča Nemška tiskovna agencija (DPA), so francoske oblasti tri dni pred sobotnim finalom nogometne lige prvakov, ki se je zaradi zmešnjave začel s precejšnjo zamudo, prejele opozorilo, da bo v Pariz pripotovalo več tisoč navijačev Liverpoola brez vstopnic in da bodo nekateri od njih poskušali vstopiti na Stade de France s ponarejenimi.

V opozorilu, ki so ga lokalne oblasti dobile 25. maja, je bilo navedeno, da namerava v Pariz priti okoli 50.000 privržencev angleškega kluba in da bodo poskušali na štadion vstopiti s ponarejenimi vstopnicami. Po poročanju Francoske tiskovne agencije (AFP) pa pri tamkajšnji nogometni zvezi ocenjujejo, da je bilo na tekmi skeniranih 2800 ponarejenih vstopnic.

Francoski policisti so se zaradi tega, kako so ravnali z Liverpoolovimi navijači, znašli pod udarom kritik. Zaradi številnih praznih sedežev so začetek tekme kar trikrat preložili.

Odgovorni pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) so v ponedeljek naročili neodvisno preiskavo dogajanja pred finalom med madridskim Realom in Liverpoolom (1:0). V angleškem klubu so zavrnil trditve, po katerih naj ne bi ustrezno poskrbeli za svoje navijače. Oglasil se je tudi francoski notranji minister Gerald Darmanin, ki je zmešnjavo na finalu pripisal »množični, industrijski in organizirani goljufiji s ponarejenimi vstopnicami«.

Policija je pred finalom in med njim zabeležila več kot sto aretiranih in 230 poškodovanih ljudi. Šest jih je pridržala v priporu, kjer čakajo na sojenje zaradi kraje mobilnih telefonov, ur in drugih predmetov navijačem. Incident je sprožil skrbi tudi za prihajajoče svetovno prvenstvo v ragbiju 2023 in olimpijske igre leta 2024 v Parizu.

Tony Estanguet, predsednik prireditvenega odbora za OI 2024, je dejal, da se je treba iz incidentov na štadionu in pred njim nekaj naučiti. »Zelo pozorno bomo spremljali, kakšni bodo rezultati analize, saj se trudimo, da bi do leta 2024 ustvarili najboljše pogoje in varnost za vse,« je poudaril Estanguet.