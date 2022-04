Odlični nemški trener podaljšal zvestobo Liverpoolu

Nemški nogometni strokovnjak Jürgen Klopp je podaljšal zvestobo Liverpoolu do leta 2026. Pogodba ga je sicer vezala na klub do leta 2024, z vodstvom kluba pa se je dogovoril še za dodatni dve leti, je Liverpool zapisal na svoji spletni strani. Klopp je na klop Liverpoola prišel oktobra 2015, od tedaj pa je osvojil ligo prvakov (2018/19), svetovno klubsko prvenstvo (2019), evropski superpokal (2019) in angleško prvenstvo (2019/20).

»Veliko je besed, s katerimi bi opisal občutke ob podaljšanju pogodbe. Za začetek lahko rečem, da sem presrečen, ponosen, privilegiran in počaščen,« je dejal Klopp. Letos je Liverpool, ki je že postal zmagovalec pokala Carabao, v igri še za naslove v angleškem prvenstvu, ligi prvakov ter pokalu FA.