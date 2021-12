Ognjeviti z istim zmajem, ki bruha ogenj

Hrvaški nogometni selektor Zlatko Dalić je podaljšal pogodbo s Hrvaško nogometno zvezo (HNS) do evropskega prvenstva leta 2024 v Nemčiji. Dalić je reprezentanco prevzel oktobra leta 2017 in z njo slavil največji uspeh v njeni zgodovini. S svojimi varovanci je namreč leta 2018 na svetovnem prvenstvu v Rusiji postal podprvak, v finalu je bila boljša Francija.

Na letošnjem evropskem prvenstvu je pod vodstvom 55-letnega stratega Hrvaška izpadla v osmini finala proti Španiji, v kvalifikacijah za SP prihodnje leto v Katarju pa si je v skupini H, v kateri je igrala tudi Slovenija in zasedla četrto mesto, s prvim mestom zagotovila neposredno uvrstitev na mundial. Ta bo prihodnje leto v Katarju med 21. novembrom in 18. decembrom.Dalić je prvi hrvaški selektor, ki je izbrani vrsti pomagal do uvrstitve na tri zaporedna velika tekmovanja. Obenem je v dveh izdajah lige narodov Hrvaška pod njegovim vodstvom ohranila status med elitno prvo skupino.

»Ni večje časti od vodenja domače reprezentance. Četudi s tem pride ogromno pritiska in odgovornosti, je voditi izbrano vrsto največji privilegij za trenerja. Nikoli nisem razmišljal o tem, da ne bi nadaljeval zgodbe s HNS. Zadnjih nekaj mesecev me je dodatno prepričalo, da smo na pravi poti, v sebi pa čutim ogromno energije in ambicij, da s Hrvaško nadaljujemo lov na vidne rezultate in razveselimo naše navijače,« je v izjavi za javnost HNS dejal Dalić.