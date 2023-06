Olimpija bo do vijoličnih že na polnih obratih in brez evropskega stresa

V nadaljevanju preberite:

Žreb tekmovalnih parov 1. SNL za sezono 2023/24 je bil za državne prvake prizanesljiv. Zeleno-beli bodo sicer 33. prvenstvo v samostojni Sloveniji začeli v vročem Kopru, a v uvodnem delu sezone, v katerem bodo v ospredju evropske preizkušnje, so se izognili velikem derbiju. Ta bo šele sredi septembra v Stožicah. S kom pa se bodo Ljubljančani pomerili do takrat in ali bodo že brez evropskega stresa?