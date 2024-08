Še nikoli doslej, za evropsko jesen Olimpija, Maribor in Celje

V nadaljevanju preberite:

Olimpija, Maribor in Celje bodo evropsko jesen lovili v zadnjem kolu kvalifikacij za konferenčno ligo v nogometu. Znani so tudi nasprotniki: Ljubljančani bodo poskušali ponoviti lanski dosežek z uvrstitvijo v KL proti Rijeki, Mariborčani se bodo za svoj prvi nastop v KL pomerili z Djurgardnom, Celjani, ki so proti Shamrocku zamudili priložnost, da bi si že sinoči zagotovili evropsko jesen, pa s Pjunikom.

Pot do zadnjega kvalifikacijskega sita je bila raznolika, zeleno-beli so bili zanesljivi, Mariborčani borbeni in srečni, Celjani pa razglašeni v ključnih trenutkih.