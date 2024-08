Olimpija zlomila šerife in navdušila navijače

V nadaljevanju preberite:

Olimpija odlično, Celje in Maribor zelo dobro. To je izkupiček slovenskega trojčka v prvih tekmah 3. kola kvalifikacij za evropsko (EL) in konferenčno ligo (KL). Zeleno-beli so tudi brez poškodovanega Raula Florucza navdušili z najvišjo zmago v sezoni (3:0) proti Šerifu in so že na tričetrt v zadnjem kvalifikacijskem situ za skupinski del KL. Celjani so po pretresih premagali žilave irske tekmece (1:0) in se jim nasmiha najmanj evropska jesen v KL. Maribor je proti Vojvodini imel prednost z 1:0 in igralca več, a gostom dovolil izenačenje, potem pa je v 97. minuti prišel do tesne zmage (2:1). Povratne tekme bodo v četrtek v Tiraspolu, Dublinu in Novem Sadu.

Olimpija gre naprej, šesto zmago v nizu, tretjo v evropskih kvalifikacijah je izpeljala po zdaj že preverjenem receptu glavnega ideologa igralne filozofije trenerja Victorja Sancheza.

»Ne vem, če je bila to najboljša Olimpija, in me ne zanima. Zanima me, da ne prejemamo golov, da jih dosegamo, da smo učinkoviti v obe smeri, da imamo posest žoge, napadamo na različne načine in smo potrpežljivi,« je Madridčan že raztegnil svoj krog prioritet na igrišču.