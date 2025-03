Olimpija nad urok vražjega Brava, že dve leti je brez zmage

V nadaljevanju preberite:

Z današnjo uvodno tekmo 27. kola med Nafto in Mariborom se v ustaljene tirnice vrača 1. SNL, toda oči vijoličnih bodo uprte v nedeljski ljubljanski derbi v Stožicah. Ali jo Bravo jutri po dveh jesenskih neodločenih izidih lahko še tretjič v sezoni zagode Olimpiji in zaostri bitko za prvaka?

Victor Sanchez lahko podaljša pogodbo še za 10 let, vendar to še ne pomeni, da ne bo odšel poleti, če bo prejel dovolj privlačno ponudbo. To je realnost, ki jo zeleno-beli selektorji morajo upoštevati. Toda komu mar za pogodbo, najprej je treba opraviti domačo nalogo in prvič v sezoni premagati tekmece, ki jim pijejo kri že več kot dve leti. Zadnjič so se zeleno-beli veselili februarja leta 2023.