Mariborčani ostali brez tekme v Lendavi

Najboljši slovenski nogometni klubi po koncu reprezentančnega termina nadaljujejo boj za naslov državnega prvaka. Toda slabo vreme je že preložilo prvo tekmo, NZS je namreč za danes odpovedala dvoboj Nafte in Maribora v Lendavi. Lendavčani so sporočili, da je tekma odpovedana zaradi slabih vremenskih razmer, nadomestni termin tekme je 16. april. Danes bodo tako odigrali le tekmi v Kopru in Domžalah, pod drobnogledom javnosti pa bo predvsem nedeljski ljubljanski derbi med vodilno Olimpijo in zanjo izjemno neugodnimi Šiškarji.

Prva liga Telemach, 27. kolo :

Koper – Mura (sobota, 17.30)

Domžale – Celje (20.15)

Primorje – Kalcer Radomlje (nedelja, 15)

Olimpija – Bravo (17.30)

Nafta 1903 – Maribor (preloženo na 16. april)