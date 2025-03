Olimpija z Victorjem Sanchezom kot kot Bayer z Xabijem Alonsom

V nadaljevanju preberite:

Z nedeljskim mestnim derbijem 27. kola 1. SNL v Stožicah bo Olimpija potegnila črto čez tri četrtine prvenstva. Ali bo šla v zadnjih devet tekem z devetimi točkami prednosti, šestimi ali sedmimi? Sosedje čez železniško progo iz Spodnje Šiške, ki so v tej sezoni v dveh tekmah ukradli štiri točke (1:1, 1:1) Bežigrajčanom, so zato osrednja tema trenerja Victorja Sancheza, Španec pa vodstvene garniture. Glavni selektorji želijo z uspešnim Madridčanom čim prej zapreti poglavje o njegovem ostanku v Sloveniji in glavnem mestu pri zeleno-belih.

Kot da ne bi imeli dovolj drugih skrbi, je v zeleno-belem taboru močno odjeknila še rekordno visoko kazen Uefe, in sicer zaradi navijačev. Klub bo za njihova »divjanja« moral plačati kar 183.125 evrov ... »Škoda je, ker gre za nekaj posameznikov, ki mečejo v isti koš vse druge. To niso navijači, ne želimo jih, kot ne želimo agresivnežev na štadionu. Še posebej bi rad poudaril, da Olimpija ni rasističen klub in tudi navijači niso. Večji del denarne kazni smo namreč prejeli zaradi domnevnega rasizma,« je razkril nepopustljivi direktor Igor Barišić.