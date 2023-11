Olimpija našla recept, kako ustaviti Celjane

V nadaljevanju preberite:

»Zavedati se moramo, na kakšen način smo prišli do zmage,« je bil po derbiju 15. kola v Celju iskren Olimpijin trener Zoran Zeljković. Za razliko od Celjanov je želel poudariti taktično opredelitev, ki je pomenila, da je prvak na domači ligaški fronti še tretjič končal tekmo brez prejetega gola.

So bili Celjani res nova žrtev Olimpijine obnove, ali pa jim je le spodrsnilo? »Živčno tekmo je naredila le ena oseba. Ne vem, s čim smo si to zaslužili. Merila so bila enostranska, tega si res ne bi smeli dovoliti. Velja pohvaliti tudi Olimpijinega vratarja,« ni prav nič »ovinkaril« reprezentant Žan Karničnik.