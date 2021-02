Olimpija s Savićem in Ćorićem v boj za prvaka

Savić brez tekme, Ćorić s tremi

Ante Ćorić (desno) je eno od treh tekem za Romo igral tudi v ligi prvakov proti Realu in se soočil s svojim slovitim rojakom Lukom Modrićem. FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters

Trener vodilnega moštva v slovenskem nogometnem prvenstvu Olimpijene bo več zaskrbljen, širina igralskega kadra se je podaljšala za dva novinca. Olimpija je tako uresničila napovedi in se dogovorila za prihod s statusom posojenih dveh igralcev. Prvi je srbski srednji branilec, sicer sin znamenitega napadalca in strelca Crvene zvezde iz obdobja nekdanje skupne države, drugi pa nekdanji hrvaški up in napadalni zvezni igralecTridesetletni Savić prihaja s Cipra, kjer je bil član Apoela, a v jesenskem delu ni igral niti ene tekme. Savić ima za seboj sila pestro nogometno pot, igral je v Srbiji, Franciji, Nemčiji (2. liga) in Moldaviji. Triindvajsetletni Ćorić je prišel iz Italije, kjer je bil član Rome, a je bil minulo jesen član nizozemskega prvoligaša Venlo, pri katerem je igral le na treh tekmah, od tega le na eni prvenstveni in le 26 minut.Ćorić je bil pred petimi leti tudi član hrvaške reprezentance na evropskem prvenstvu v Franciji. K Romi je iz zagrebškega Dinama prišel leta 2018 za šest milijonov evrov, a od tedaj je igral bore malo. Roma ga je posodila tudi k španski Almerii.Pri Olimpiji so upali, da se bodo dogovorili tudi za prihod najboljšega strelca 1. SNL (9 golov), a so Domžale zahtevale previsoko odškodnino. Olimpija je bila pripravljena plačati 300.000 evrov in 30 odstotkov od naslednje prodaje, Domžale so zahtevale 600.000 €. Kolobarić je trenutno poškodovan.