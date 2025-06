Olimpija v boj za Uefino ligo prvakov, v Tivoliju za 300.000 evrov

V nadaljevanju preberite:

Kaj prinaša novi teden za ljubitelje športa? Tudi sredina junija ponuja živahen utrip v športnem miljeju, pod drobnogledom bodo predvsem nogometaši. Ne gre le za svetovno klubsko prvenstvo v ZDA, na katerem igrata tudi Nejc Gradišar (Al Ahly) in Jan Oblak (Atletico Madrid): tretjo tekmo na euru do 21 let bodo igrali Slovenci, najboljši slovenski nogometni klubi pa bodo spoznali prve tekmece v novi sezoni pod dežnikom Evropske nogometne zveze.

Na trnih bodo navijači Olimpije, Celja in Kopra, ki pričakujejo imena prvih tekmecev v tekmovanjih pod dežnikom Evropske nogometne zveze (Uefe). Najodmevnejši bo žreb parov 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov, ki zadeva Olimpijo. Ljubljančani bodo uživali status nosilca tako v 1. kot v morebitnem 2. kolu kvalifikacij za LP. Več in zgodba celotnega tedna le v članku.