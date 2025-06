Dodaten izziv za Slovenijo: hrvaški kapetan izbral Kosovo

Hrvaška nogometna javnost polemizira o prestopu enega od tamkajšnjih najvidnejših mladih nogometašev, ki je namesto igranja za Hrvaško izbral člansko reprezentanco – Kosova! To je nogometaš Veldin Hodža, nekdanji kapetan hrvaške reprezentance do 21 let in produkt nogometne šole Rijeke (danes šteje šele 22 let), ki je sprejel povabilo nogometne zveze Kosova in bo v prihodnje nastopal za njihovo člansko izbrano vrsto, ki bo oktobra in novembra igrala tudi s Slovenijo.

Veldin Hodža je v zadnjih letih veljal za enega najbolj obetavnih vezistov na Hrvaškem, igral je za vse mlajše selekcije Hrvaške. V mladinskih selekcijah je zbral več kot 40 nastopov, pri selekciji U-21 je nosil tudi kapetanski trak, v majici izbrane vrste U-21 je zbral 21 tekem in zabil tri gole (2022-2024), kar je veliko za položaj defenzivnega vezista. Kljub temu ni prejel vabila v člansko reprezentanco Hrvaške, ki jo vodi selektor Zlatko Dalić, kar je očitno vplivalo na njegovo odločitev.

Starši so se preselili na Reko pred 40 leti

»To je bila zame težka odločitev, vendar se želim razvijati kot nogometaš in reprezentant. Kosovu sem hvaležen za priložnost in verjamem, da lahko z njimi ustvarim nekaj posebnega,« je dejal Hodža v pogovoru za hrvaški portal Index.

Veldin Hodža se je rodil na Hrvaškem na Reki, toda prihaja iz družine s koreninami v Restelici na jugu Kosova. Povezanost z rojstvom svojih prednikov in želja po igranju pomembne vloge v izbrani vrsti sta bila ključna dejavnika, ki sta tehtnico nagnila v prid Kosova.

Enver Hodža je vzniknil v mlajših selekcijah Rijeke. FOTO: NK Rijeka

»Starši so se preselili na Reko pred 40 leti, tam sem rojen tudi sam, živel sem na Škurinjah in v Podhumu. Moja družina prihaja s Kosova, tam sem preživel številne počitnice tudi sam in občutek pripadnosti Kosovu je bil pri meni vselej prisoten. Želim igrati za reprezentanco, kjer lahko pustim pečat,« je še dodal 22-letni Rečan.

Na seznamu že septembra

Hodža je lani prestopil iz Rijeke v ruski Rubin Kazan, kjer se je hitro uveljavil kot ključni vezist. V sezoni 2024/25 je zbral 26 nastopov in dosegel dva gola v ruskem prvenstvu. Kosovski selektor Franco Foda bo Hodžo uvrstil že na seznam za prihajajoče kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Njegov debi naj bi se torej zgodil septembra proti Švici ali Švedski, oktobra bo Kosovo igralo tudi s Slovenijo, ki jo gotovo čaka zahtevno delo v vsakem primeru, saj je kvalifikacijska skupina s Švedsko, Švico, Kosovom in Slovenijo, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, ena najmočnejših in najbolj izenačenih v Evropi. Po novem bo torej Sloveniji »grozil« tudi Hodža.

Na Hrvaškem je njegova odločitev sprožila deljene odzive. Medtem ko nekateri razumejo njegov izbor kot legitimno osebno odločitev, drugi vidijo v tem izgubo potencialnega reprezentanta za prihodnost.