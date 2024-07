Celje, Maribor, Olimpija, Bravo? Naprej najmanj dva; VAR je imel prav

Prvo dejanje nove sezone v 1. SNL je prineslo zmage favoritov, v boju za Uefina tekmovanja ostajajo vsi štirje slovenski klubi Celje, Maribor, Olimpija in Bravo. V tokratni epizodi podkasta VAR smo govorili o položaju slovenskih klubov v Evropi in njihovih možnostih za »nekaj več«.

Državno prvenstvo je v polnem pogonu, prekinila ga bo šele tekma lige narodov med Slovenijo in Avstrijo v Stožicah (6. 9.), klubi, ki igrajo pod dežnikom Uefe, bodo igrali po tri tekme tedensko. Drugi tekmec Celja (od štirih) bo Slovan Bratislava, kakšne možnosti imajo Štajerci za ligo prvakov?

Slovaki in Slovenci so bili že na euru blizu senzacije

»Podobne, kot jih je imela junija slovenska reprezentanca za osmino finala – minimalne torej, toda obstajajo. Slovan je favorit zaradi izkušenj v Evropi, Celje je moštvo v naletu. Moštvo Damirja Krznarja je ohranilo značilno napadalno igro, a tudi slabosti, ki so bile vidne proti Bravu,« je ocenil nogometni specialist Gorazd Nejedly, ki ne pričakuje invazije Slovakov na Celje, kakršno so uprizorili lani na Stožice.

»Zanimivo, Slovaki in Slovenci so bili na euru blizu senzacije – proti Angliji in Portugalski – in v majicah obeh klubov igrajo udeleženci EP. Zdi se mi, da je Celje še bolj resna in organizirana ekipa kot v zadnji sezoni, saj premore Krznar več načrtov za vsako tekmo. Tudi nazadnje z Bravom, ko je želel zmagati s 'pol moči', po zaostanku gola pa ukazal ofenzivo, ki je prinesla zmago. To je dobra popotnica za Celjane,« je dodal komentator Jernej Suhadolnik. »Ob tem so prvaki denimo predstavili navijačem Armandasa Kučysa, ki je kandidat za njihov dober zaslužek,« je dodal Nejedly.

Prvo dejanje nove sezone 1. SNL – tekmo med Olimpijo in Primorjem – je v Stožicah vodil sodnik Mateo Tozan. Foto Leon Vidic

Olimpija, Bravo, Maribor? »Maribor bo imel težko nalogo, če je bil zanj že Botev premočan. Toda ni velikih razlik, dvoboj lahko odloči dnevna forma napadalca – morda bo učinkovit Arnel Jakupović, čigar gole smo pogrešali proti Bolgarom – ali vratarja. Olimpija me s Primorjem ni navdušila, to je bilo premalo za standarde, ki so jih postavili španski trenerji, toda morda je imela v mislih evropski štart z Ukrajinci, napovedujem napredovanje Ljubljančanov. Bravo je svoje že opravil, morda bo za Zrinjski le tako neugoden, kot je bil nekoč Zrinjski za Mariborčane,« je ocenil Nejedly.

Suhadolnik je izpostavil zadnjo tekmo vijoličastih in videotehnologijo VAR: »Na poziv VAR so Domžalčani dobili dva kazenska strela, Mariborčani pa so bili ob dva gola. Na prvi pogled šokantno, toda vse štiri odločitve sodnika so se zdele pozneje pravilne. Dvignjeni roki sta pač najstrožja kazen.«